ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حملة مفاجئة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:59 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم تنفيذ حملة مفاجئة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى، لضبط المخالفات، وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي، بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز ومسئولي الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وبتواجد وتأمين من الشرطة.

وأوضح  المهندس محمد مصطفى، أن الحملة قامت بالمرور على مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة "اسكان دهشور"، وأسفرت عن تحرير  45 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع او تغيير نشاط، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها طبقا للقانون المنظم للاسكان الاجتماعي، وعدم التصرف فيها بالبيع، أو الإيجار، أو تغيير النشاط، مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الأرقام ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو علي منظومة الشكاوي الالكترونية للصندوق علي شبكة الإنترنت.

جدير بالذكر أن الحملة جاءت بقيادة الدكتور شريف شحتة، رئيس التفتيش بصندوق الاسكان الاجتماعي، ومجموعة من مأموري الضبط القضائي بالصندوق.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حملات تفتيش لضبط المخالفين بمدن الاسكان الاجتماعى بالسويس

للتأكد من هوية قاطني الوحدات.. لجنة الضبطية القضائية تُنفذ حملة مكبرة بالإسكان الاجتماعى بـ 6 أكتوبر

مسئولو"الإسكان": الانتهاء من تنفيذ 2496 وحدة في مدينة حدائق أكتوبر

جهاز حدائق أكتوبر ينفذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة إسكان دهشور

حملة ضبطية قضائية على شقق الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان.. وتحرير 41 محضرا

ترشيحاتنا

إعلامية كويتية: رسائل السيسي بشأن سد النهضة كشفت حالة الدعم العربي الواسع لمصر

أحمد مجاهد: لست الحاكم بأمره فى اتحاد الكرة وأبوريدة من رشحني لتولي المسئولية

معجزة.. عودة الروح لـ جسد شاب بعد إعلان الأطباء وفاته

فخورة بيكي.. أسماء جلال توجة رسالة دعم لـ تارا عماد

ارتفاع جنوني لـ الدولار.. أعلي مستوي لـ العملة الأمريكية خلال عدة أشهر

شاهد.. الرئيس السيسي يرتدي البالطو الأبيض خلال تفقد مدينة الأدوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور

سعر ومواصفات نيسان باترول نيزمو 2021 بعد طرحها في الشرق الأوسط .. صور

مرض النسيان .. أشهر طرق علاجه عند الأطفال