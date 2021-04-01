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أخبار العالم

اليابان تتخذ إجراءات أكثر صرامة في 3 محافظات عقب ارتفاع إصابات فيروس كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:51 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قال الوزير الياباني المختص بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا ياسوتشي نيشيمورا، إن الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة في محافظات أوساكا وهيوجو ومياجي لاحتواء فيروس كورونا وسط ارتفاع حاد في الإصابات بالفيروس.

وأضاف نيشيمورا، في تصريحات أوردتها صحيفة (ماينيتشي) اليابانية، اليوم /الخميس/ - أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات اعتبارًا من 5 أبريل الجاري وتستمر لمدة شهر.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الخطوة تأتي عقب تسجيل أوساكا 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، وهو أعلى معدل إصابات يتم تسجيله منذ أكثر من شهرين، ما يتجاوز أيضًا الإصابات التي سجلتها العاصمة طوكيو والتي بلغ عددها 414 إصابة.

ومن المقرر أن يضع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الصيغة النهائية لهذا القرار مساء اليوم خلال اجتماع لفرقة العمل المعنية بمتابعة الوضع بشأن فيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المحافظات الثلاث تعتبر على وشك الدخول في حالة طوارئ بموجب قانون منقح دخل حيز التنفيذ فبراير الماضي.
ويذكر أن عمدة أوساكا، هيروفومي يوشيمورا، دعا أمس الأربعاء إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء فيروس كورونا قائلًا إن أوساكا دخلت بالفعل في الموجة الرابعة من كورونا. 

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