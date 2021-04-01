من داخل "السيدة زينب".. ندى بسيوني تستعد لاستقبال شهر رمضان

نشرت الفنانة ندي بسيوني مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .





وظهرت ندي بسيوني في مقطع الفيديو وهي داخل السيده زينب ، وعلقت علي الفيديو: "من السيده زينب للازهر والحسين حلقه مع الفوانيس والياميش والاستعداد لشهر رمضان الكريم

اليوم في (حاجه حلوه) الساعه ٥ علي قناه النهار.





وتقدم ندي بسيوني برنامج "حاجة حلوة" المذاع على قناة النهار الذي تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا في داخلنا من روح، مشاعر وافكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية.





كما يهتم برنامج حاجة حلوة بالبعد عن العادات السلبية والابتزاز العاطفي، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم بشكل أسهل.



