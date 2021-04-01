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رياضة

ميسي يضع شرطا وحيدا لتجديد عقده مع برشلونة

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:57 ص
ميسي نجم فريق برشلونة
ميسي نجم فريق برشلونة
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محمد السعيد
وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شرطا وحيدا، لتجديد عقده مع البلوجرانا، والذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة  " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ليونيل ميسي مستعد للبقاء مع برشلونة وخفض راتبه، مقابل الحصول على مشروع رياضي قوي.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن ميسي يعلم أن برشلونة يمتلك أسماء واعدة للمستقبل، لكنه يريد مشروعا مع بداية الموسم الحالي، من أجل منافسة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في أوروبا.

يذكر أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أبرز المهتمين بضم ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أشارت تقارير صحفية.

وشارك ميسي مع برشلونة في 37 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 29 هدفا، وصنع 13 آخرين.
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