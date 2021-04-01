بدون ملينات ..أسرع 4 حيل لمحاربة عسر الهضم

هل تعانى من الامساك ومشاكل الهضم يمكنك بعلاجات طبيعية سريعه من مطبخك القضاء على عسر الهضم والانتفاخ
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة والعلاجات المنزلية في علاج الإمساك وعسر الهضم إليك بعض أنواع الشاي التي يشيع استخدامها لتخفيف الإمساك:
طريقة صنع شاي النعناع:
اسلقي كوبًا من الماء وأضيفي حفنة من أوراق النعناع واتركى الماء يغلي لبضع دقائق أخرى ثم صفي الشاي وتناوليه
2. الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ، وهي مادة منبهة تزيد من سرعة حركة الأمعاء. ومع ذلك ، فإن شرب الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.
طريقة صنع الشاي الأخضر:
انقع 1 ملعقة صغيرة من الأوراق الخضراء في كوب من الماء المغلي واتركيها لبضع دقائق ثم صفي الشاي وتناوليه.
3. شاي الهندباء
قد يساعد شاي الهندباء في علاج الإمساك الخفيف. يمكن أن يحفز الكبد على إنتاج الصفراء التي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك. يمكن أن يعمل شاي الهندباء أيضًا كمدر للبول
طريقة صنع شاي الهندباء:
اغسل زهور وأوراق نبات الهندباء وانقعيها في الماء الساخن لمدة 15-20 دقيقة وصفي الشاي وتناوليه
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4. شاي الزنجبيل
يستخدم الزنجبيل كتوابل وكعلاج منزلي لعلاج أمراض المعدة المختلفة بما في ذلك الإمساك. يمكن أن يساعد شرب شاي الزنجبيل بعد الوجبات في تسهيل عملية الهضم وتسريع حركة الأمعاء .
طريقة صنع شاي الزنجبيل:
أضيفى 1-2 شرائح من جذر الزنجبيل في كوب صب الماء المغلي واتركه ينقع لمدة 5-10 دقائق وأضيفى العسل حسب الرغبة.
وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يمكن أن تساعد التغييرات في نمط الحياة والعلاجات المنزلية في علاج الإمساك وعسر الهضم إليك بعض أنواع الشاي التي يشيع استخدامها لتخفيف الإمساك:
1. شاي النعناع
شاي النعناع غنى بمادة المنثول التى لها تأثير مهدئ لحركة الامعاء
طريقة صنع شاي النعناع:
اسلقي كوبًا من الماء وأضيفي حفنة من أوراق النعناع واتركى الماء يغلي لبضع دقائق أخرى ثم صفي الشاي وتناوليه
2. الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ، وهي مادة منبهة تزيد من سرعة حركة الأمعاء. ومع ذلك ، فإن شرب الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الإسهال.
طريقة صنع الشاي الأخضر:
انقع 1 ملعقة صغيرة من الأوراق الخضراء في كوب من الماء المغلي واتركيها لبضع دقائق ثم صفي الشاي وتناوليه.
3. شاي الهندباء
قد يساعد شاي الهندباء في علاج الإمساك الخفيف. يمكن أن يحفز الكبد على إنتاج الصفراء التي يمكن أن تساعد في تخفيف الإمساك. يمكن أن يعمل شاي الهندباء أيضًا كمدر للبول
طريقة صنع شاي الهندباء:
اغسل زهور وأوراق نبات الهندباء وانقعيها في الماء الساخن لمدة 15-20 دقيقة وصفي الشاي وتناوليه
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4. شاي الزنجبيل
يستخدم الزنجبيل كتوابل وكعلاج منزلي لعلاج أمراض المعدة المختلفة بما في ذلك الإمساك. يمكن أن يساعد شرب شاي الزنجبيل بعد الوجبات في تسهيل عملية الهضم وتسريع حركة الأمعاء .
طريقة صنع شاي الزنجبيل:
أضيفى 1-2 شرائح من جذر الزنجبيل في كوب صب الماء المغلي واتركه ينقع لمدة 5-10 دقائق وأضيفى العسل حسب الرغبة.