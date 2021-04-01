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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة العبور: تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لمخالفة شروط التراخيص

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:23 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات، وذلك بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ٧ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء لمنشآت لمخالفتها شروط التراخيص، وتم التحفظ على جميع المهمات والأدوات ومصادرتها وتم رفع الاشغالات.
وفى سياق متصل،  شدد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، على ضبط مركبات "التوك توك والتروسيكلات ومنع النباشين)، مشيرًا إلى أنه تم شن حملة اسفرت عن ضبط  4 مركبات توك توك، و 5 تروسيكلات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطى باستمرار الحملات للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، ومنع عودة المخالفين، مؤكدًا أيضا دفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة تزامنًا مع تنفيذ الحملات.

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