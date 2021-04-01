ختام منتدى شباب الباحثين السابع بألسن عين شمس بـ8 توصيات: زيادة البحوث التطبيقية

اختتمت أمس فعاليات منتدى شباب الباحثين السابع، بكلية الألسن جامعة عين شمس، والذي جاء تحت عنوان "الأدب واللغة والترجمة من النظرية الى الدراسات التطبيقية"، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د. أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث.





استمرت فعاليات المنتدى على مدار يومين عقدت خلالهما 7 جلسات علمية وجلسة لوحدة الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية.





وشهدت الجلسات نقاشات مهمة وفعالة حول مختلف القضايا الأدبية واللغوية والترجمة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلاب الدراسات العليا بالإضافة إلى مشاركين من جامعتي أحمد بن بله وجامعة سكيكدة الجزائريتين ومن الجامعة الكاثوليكية بمدينة ميلانو الإيطالية.





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وفي ختام المنتدى ثمنت الدكتورة سلوى رشاد فعاليات المنتدى والثراء العلمي والفكري الذي شهدته الجلسات، مؤكدة حرص كلية الألسن على تنظيم مثل هذه الفعاليات بشكل دوري لما تتيحه من فرص لتبادل الآراء والرؤى واستنباط الأفكار البحثية الجديدة بما يعود بالنفع على مسيرة البحث العلمي بالكلية وعلى الباحثين أنفسهم.





و أعلن الدكتورأشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، توصيات المنتدى والتي تمثلت في عدة نقاط وهي:





زيادة البحوث التطبيقية والدراسات البينية، تشجيع الباحثين الشباب على الابتكار على أوسع نطاق وخصوصًا في مجال العلوم الإنسانية لتغير الفكر السائد عن وجود فصل بين العلوم الإنسانية والابتكار، توسيع المشاركة الدولية في المنتدى من أجل التعرف على المناهج العلمية والدراسات البحثية في جامعات الدول الأخرى ولما لها من مردود كبير في التعريف بالكلية والجامعة، إلى جانب اقتراح إدراج تجربة السجن ضمن الأبحاث المقارنة، كذلك عمل ملف خاص بهذه الدراسات، كذلك تشجيع شباب الباحثين بتفعيل الأبحاث العلمية حول النقد الأدبي المقارن، توسيع دائرة المشاركين فلا تقتصر على الباحثين الشباب، وإنما تضم فريقًا من ذوي الخبرة حتى تقترن الخبرة مع النشاط والحيوية، عرض ملخصات الأبحاث على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الأكاديمية قبل المنتدى كي يتعرف كل من يرغب على مضمون الأوراق البحثية.





ثم قامت الدكتور.سلوى رشاد، عميدة الكلية بتكريم المشاركين في المنتدى وكذلك أعضاء اللجنة المنظمة بقطاع الدراسات العليا و البحوث في الكلية.



