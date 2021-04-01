بدء افتتاحات بمستشفيات عين شمس بتكلفة 480 مليون جنيه

بدأ منذ قليل حفل افتتاح عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفي الدمرداش وعين شمس التخصصي ، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام عكاشه، رئيس البنك الأهلي، و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عمر ، عميد كلية الطب، و الدكتور علي الامور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتور سامية عبده، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.





و ياتي ذلك ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .





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و تشمل الافتتاحات، تدشين عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفيات الدمرداش وعين شمس التخصصي بالعباسية، منها افتتاح جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي، بتكلفة اجمالية قدرها ١٣٠ مليون جنيه ، منهم ١٢٠ مليون جنيه من البنك الأهلي المصري ، و ١٠ مليون جنيه من جمعية نهضة كلية الطب عين شمس ، وافتتاح قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة ١٦ مليون جنيه .





كما أنه سيتم افتتاح مجمع النفايات الطبية وذلك بتكلفة حوالي ١٣ مليون جنيه والمجمع الاداري بتكلفة ٥ مليون جنيه، وافتتاح الجراچ متعدد الطوابق، وكذلك تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة تبلغ نحو ٢٤٠ مليون جنيه، بالاضافة إلي افتتاح جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي، و يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه.



