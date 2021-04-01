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تعليم

بدء افتتاحات بمستشفيات عين شمس بتكلفة 480 مليون جنيه

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:08 ص
الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني
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حسام الفقى
بدأ منذ قليل حفل افتتاح عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفي الدمرداش وعين شمس التخصصي ، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام عكاشه، رئيس البنك الأهلي،  و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و الدكتور عبدالفتاح سعود،  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  والدكتور أشرف عمر ، عميد كلية الطب، و الدكتور علي الامور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتور سامية عبده،  نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس. 

و ياتي ذلك ،  تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .


و تشمل الافتتاحات، تدشين عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفيات الدمرداش وعين شمس التخصصي بالعباسية،  منها افتتاح جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي، بتكلفة اجمالية قدرها ١٣٠ مليون جنيه ، منهم ١٢٠ مليون جنيه من البنك الأهلي المصري ، و ١٠ مليون جنيه من جمعية نهضة كلية الطب عين شمس ، وافتتاح  قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة  ١٦ مليون جنيه .

كما أنه سيتم افتتاح مجمع النفايات الطبية وذلك  بتكلفة حوالي ١٣ مليون جنيه والمجمع الاداري بتكلفة ٥ مليون جنيه، وافتتاح الجراچ متعدد الطوابق، وكذلك تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة تبلغ نحو ٢٤٠ مليون جنيه، بالاضافة إلي افتتاح  جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي، و يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه.

كما أنه سيتم افتتاح حدة الأشعة  بمستشفى عين شمي التخصصي، و جناح الرنين المغناطيسي الجديد  بتكلفة حوالي ٣٦ مليون جنيه و كذلك وحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.
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