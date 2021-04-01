بدء افتتاحات بمستشفيات عين شمس بتكلفة 480 مليون جنيه

بدأ منذ قليل حفل افتتاح عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفي الدمرداش وعين شمس التخصصي ، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام عكاشه، رئيس البنك الأهلي، و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عمر ، عميد كلية الطب، و الدكتور علي الامور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتور سامية عبده، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.
و ياتي ذلك ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .
و تشمل الافتتاحات، تدشين عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفيات الدمرداش وعين شمس التخصصي بالعباسية، منها افتتاح جناح العمليات المجمعة بمستشفي الدمرداش الجامعي، بتكلفة اجمالية قدرها ١٣٠ مليون جنيه ، منهم ١٢٠ مليون جنيه من البنك الأهلي المصري ، و ١٠ مليون جنيه من جمعية نهضة كلية الطب عين شمس ، وافتتاح قسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة ١٦ مليون جنيه .
كما أنه سيتم افتتاح مجمع النفايات الطبية وذلك بتكلفة حوالي ١٣ مليون جنيه والمجمع الاداري بتكلفة ٥ مليون جنيه، وافتتاح الجراچ متعدد الطوابق، وكذلك تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة تبلغ نحو ٢٤٠ مليون جنيه، بالاضافة إلي افتتاح جناح العمليات الصغرى بمستشفي عين شمس التخصصي، و يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه.
كما أنه سيتم افتتاح حدة الأشعة بمستشفى عين شمي التخصصي، و جناح الرنين المغناطيسي الجديد بتكلفة حوالي ٣٦ مليون جنيه و كذلك وحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.