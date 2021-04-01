180 دقيقة تحسم مستقبل بيرلو مع يوفنتوس





وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن مباراتي تورينو ونابولي المقبلتين، قد تحدد بنسبة كبيرة مستقبل بيرلو مع يوفنتوس خلال الفترة المقبلة.





وأضاف الموقع الإيطالي، أن يوفنتوس قد يعلن إقالة بيرلو خلال الأسبوع المقبل، اذا حقق المدرب نتائج سلبية أمام تورينو ونابولي".





وأوضح الموقع الإيطالي، أن إيجور تيودور المدرب المساعد لـ بيرلو هو الأقرب لتولي قيادة يوفنتوس حتى نهاية الموسم، حال استقرت إدارة البيانكونيري على إقالة بيرلو.





ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم، برصيد 55 نقطة.

يواجه أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، شبح الإقالة من منصبه، حال تحقيق نتائج سلبية مع الفريق خلال المباراتين المقبلتين.