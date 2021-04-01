سعر سيارة محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بعد ظهوره بها اليوم .. صور



ظهر اليوم، النجم محمد رجب بطل مسلسل ضربة معلم بسيارته الجديدة الفاخرة مرسيدس طراز c 180 كوبيه كابورليه بيضاء اللون بفرش داخلي جملي فاخر وتعتبر السيارة الافخم من الصانع الالماني وتأتي بمواصفات مزهلة.





تقدم سيارة محمد رجب مرسيدس C180 كوبيه كابورليه في مصر بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1595 سي سي تيربو , بقوة 156 حصان , و250 نيوتن متر من عزم الدوران , وصندوق سرعة G-tronic من 9 سرعات , ودفع خلفي للعجلات , لتتسارع من 0-100 كم/الساعة في 8.6 ثانية , وتصل لسرعة قصوي 223 كم/الساعة , وتحقق متوسط استهلاك وقود 6.5-6.2 لتر لكل 100 كم .





تأتي سيارة محمد رجب بنظام صوتي BURMESTER وحزمة AMG خارجية " صادم امامي وخلفي واعتاب وعجلات قياس 18 بوصة ومخارج ثنائية للعادم وتباع بسعر مليون و45.000 جنيه مصري.







وكانت اخر اعمال النجم محمد رجب هو مسلسل "ضربة معلم" وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.