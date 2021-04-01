رئيس مدينة الدواء: نعمل على توفير الأدوية الحيوية للقطاع الصحى خاصة للأمراض المزمنة.. و"تطلع لشراكة عالمية توفرها"

قال دكتور عمرو ممدوح ، الرئيس التنفيذى لمدينة الدواء ، إن الموارد البشرية لا تقتصر فقط على الشئون الإدارية بل يتركز على زيادة إنتاجية الفرد ، ونعمل على تحقيق هذا الهدف لزيادة الكفاءات ووضع انظمة تقييم للأداء واضحة وعادلة تدريب وتأهيل المستمر للافراد ووضع بنية عمل توفير الحوافز للعمل الجماعى والفنى .

وأضاف عمرو ممدوح ، خلال كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي للمدينة ، أن هذه المحاور تعمل على تحفيز وزيادة انتاجية الفرد وليكون لدينا كوادر بشرية على أعلى مستوى.





وأكد، أن الرئيس التنفيذي لمدينة الدواء، الدكتور عمرو ممدوح، إن الإستراتيجية التسويقية لشركة جيتو فارما تتمحور حول أربعة عناصر، أولهما الفوز بثقة المريض المصرى والأطباء فى جودة المستحضرات ومضاهاتها للشركات العالمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي بالدولة والقطاع الخاص.



