رئيس مدينة الدواء: نعمل على توفير الأدوية الحيوية للقطاع الصحى خاصة للأمراض المزمنة.. و"تطلع لشراكة عالمية توفرها"

رئيس مدينة الدواء : نعمل على توفير الأدوية الحيوية للقطاع الصحى خاصة للأمراض المزمنة
عايزين يكون لينا دور.. رئيس مدينة الدواء يكشف الإستراتيجية التسويقية لجذب المواطن والأطباء
قال دكتور عمرو ممدوح ، الرئيس التنفيذى لمدينة الدواء ، إن الموارد البشرية لا تقتصر فقط على الشئون الإدارية بل يتركز على زيادة إنتاجية الفرد ، ونعمل على تحقيق هذا الهدف لزيادة الكفاءات ووضع انظمة تقييم للأداء واضحة وعادلة تدريب وتأهيل المستمر للافراد ووضع بنية عمل توفير الحوافز للعمل الجماعى والفنى .
وأضاف عمرو ممدوح ، خلال كلمته خلال افتتاح الرئيس السيسي للمدينة ، أن هذه المحاور تعمل على تحفيز وزيادة انتاجية الفرد وليكون لدينا كوادر بشرية على أعلى مستوى.
وأكد، أن الرئيس التنفيذي لمدينة الدواء، الدكتور عمرو ممدوح، إن الإستراتيجية التسويقية لشركة جيتو فارما تتمحور حول أربعة عناصر، أولهما الفوز بثقة المريض المصرى والأطباء فى جودة المستحضرات ومضاهاتها للشركات العالمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي بالدولة والقطاع الخاص.
وتابع أن المدينة تهدف إلى الحصول على ثقة المواطن والأطباء فى جودة المستحضرات، لافتا إلى أن من أهم العوامل التى تساعد على بناء الثقة هو الشعور بفعالية المنتج.
وأوضح أن المدينة تقوم بتشكيل فريق تسويق ومبيعات وتقديم المواد التعريفية للمنتجات، بالإضافة إلى المشاركة فى الدورات التعليمية، متابعا: "عايزين يبقي لينا دور فى نشر الدواء".
وتابع أن المدينة مرت بعدة مراحل تطور مختلفة وضمت المرحلة الأولى بإمكانيات ضخمة من حيث البنية التحتية ، الانشاءات والخدمات الشبكية ، و خطوط الانتاج.
ولفت إلى أن تطبيق المشروع تطلب كوادر بشرية وحوكمة بالإضافة للبدء فى الانتاج ومراحل الاختبار ، وأخيرأ التحديث المستمر للمستحضرات ، موضحأ أن المشروع اعتمد على وجود عناصر بشرية مدربة ومؤهلة ، فعالة للتعامل مع أحدث نظم التكنولوجيا وقد تم الاعتماد على رخصة التشغيل من هيئة التنمية الصناعية ، هيئة الدواء وتم البدء فى الاختبارات والثبات الحيوى ، ويتم مواكبة كل ما هو جديد وفعال فى هذا المجال .