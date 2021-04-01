مدينة الدواء : نتطلع لشراكة عالمية توفر أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.. فيديو

قال المهندس عمرو ممدوح، الرئيس التنفيذى لمدينة الدواء، إن المدينة تتطلع لعمل شراكة فى مجال صناعات المتقدمة والمتخصصة وتمكين المواطن من الحصول على الادوية الدقيقة للامراض المزمنة والمستعصية.
وأضاف ممدوح، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، أننا "نجد خبرات للشركات العالمية بهذا المجال، ونأمل ان تكون المدينة جيبتو فارما أحد أهم برامج التأمين الصحى الشامل"، متابعًا أن يكون الدواء فعال وآمن وان نحظى بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتابع أن المدينة مرت بعدة مراحل تطور مختلفة وضمت المرحلة الأولى بإمكانيات ضخمة من حيث البنية التحتية ، الانشاءات والخدمات الشبكية ، و خطوط الانتاج ..
ولفت إلى أن تطبيق المشروع تطلب كوادر بشرية وحوكمة بالإضافة للبدء فى الانتاج ومراحل الاختبار ، وأخيرأ التحديث المستمر للمستحضرات ، موضحأ أن المشروع اعتمد على وجود عناصر بشرية مدربة ومؤهلة ، فعالة للتعامل مع أحدث نظم التكنولوجيا وقد تم الاعتماد على رخصة التشغيل من هيئة التنمية الصناعية ، هيئة الدواء وتم البدء فى الاختبارات والثبات الحيوى ، ويتم مواكبة كل ما هو جديد وفعال فى هذا المجال .