مدينة الدواء : نتطلع لشراكة عالمية توفر أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.. فيديو

قال المهندس عمرو ممدوح، الرئيس التنفيذى لمدينة الدواء، إن المدينة تتطلع لعمل شراكة فى مجال صناعات المتقدمة والمتخصصة وتمكين المواطن من الحصول على الادوية الدقيقة للامراض المزمنة والمستعصية.





وأضاف ممدوح، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، أننا "نجد خبرات للشركات العالمية بهذا المجال، ونأمل ان تكون المدينة جيبتو فارما أحد أهم برامج التأمين الصحى الشامل"، متابعًا أن يكون الدواء فعال وآمن وان نحظى بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وتابع أن المدينة مرت بعدة مراحل تطور مختلفة وضمت المرحلة الأولى بإمكانيات ضخمة من حيث البنية التحتية ، الانشاءات والخدمات الشبكية ، و خطوط الانتاج ..



