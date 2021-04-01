بيت يحميني.. توزيع 15 طن مواد غذائية وقافلة طبية مجانية بالوادي الجديد

أطلقت مؤسسة صناع الخير، ومؤسسة ساويرس للتنمية تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وضمن مبادرة "بيت يحميني"أطلقت قافلة مساعدات انسانية موسعة تستهدف توزيع 15 طن مواد غذائية على الاسر الاكثر استحقاقا بقرى جورماشين مركز باريس والجزائر مركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، كما تشمل تنظيم المؤسستين قافلة طبية موسعة فى مجال الكشف على امراض العيون غدا الجمعة.









وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير ادارة المشروعات بصناع الخير، ان المساعدات الغذائية التى تم البدء فى توزيعها بقرى جورماشين والجزائر تأتى ضمن مساعدات غذائية تقدر بـ45 طن مواد غذائية ضرورية توزع على الاسر الاكثر احتياجا بالقريتين بواقع 15 طنا شهريا على مدار ثلاثة شهور وان القافلة الطبية الموسعة فى مجال الكشف على امراض العيون والتى تنطلق مع ساعات صباح غدا الجمعة لخدمة اهالى قرية الجزائر والقرى المجاورة سوف تقدم خدمات الكشف وتوزيع القطرات العلاجية المطلوبة وتشخيص احتياج اجراء عمليات جراحات العيون المختلفة والنظارات الطبية تمهيدا للتنفيذ قريبا وكل ذلك بالمجان تماما.









وأكد عبدالجليل انه سبق لمؤسستى صناع الخير وساويرس للتنمية توزيع 15 طن مواد غذائية على الاسر الاكثر استحقاقا بقريتي الجزائر وجورماشين الشهر الماضى كما اختتمت المؤسستان اعمال قافلة طبية موسعة نفذتها بقرية جورماشين تم خلالها توقيع الكشف فى مجالات العيون والجلدية والباطنة والاطفال وتبعها توزيع النظارات الطبية واجراء عمليات العيون كل ذلك بالمجان تماما.









وأكدت ناهد يسري مدير قطاع التمكين الاقتصادي والاجتماعي بمؤسسة ساويرس للتنمية أن مبادرة "بيت يحمينى" تم إطلاقها لتكون نموذجا عمليا لدور مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة في الإرتقاء بمستوى معيشة الأسر الفقيرة داخل القرى الأكثر احتياجًا عبر إعادة الإعمار ويتضمن خلق بيئة معيشية كريمة للأهالى من خلال هدم وإعادة بناء المساكن المتهالكة وترميم جدران وعمل أسقف وحمام ومطبخ وسيراميك أرضيات ودهانات وباب وشباك وفرش المنزل فرش كامل بغرفتين نوم وغرفة استقبال وعدد من الأجهزة الكهربائية منها الغسالة والثلاجة والبوتاجاز.







