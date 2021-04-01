رسميا .. اختيار مسلي آل معمر رئيسا لـ نادي النصر السعودي

أعلن الحساب الرسمي لـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عن حصول هدف البرازيلي بيتروس لاعب وسط النصر، في شباك الباطن على أعلى أصوات في اختيار الهدف الأجمل في الجولة الرابعة والعشرون من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وحصل هدف محمد مجرشي في شباك الأهلي على أقل نسبة بواقع 26%، لينجح بيتروس في التفوق على الجميع.





وذكرت وزارة الرياضة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه تم حل مجلس إدارة نادي النصر، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي، وفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين.



وأشار بيان وزارة الرياضة السعودية، إلى أنه تم إسقاط عضوية صفوات سليمان السويكت من اللائحة الأساسية، ومنه من الترشح لفترة انتخابية واحدة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الرياضية السعودية، حل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، وتكليف الدكتور عبدالله الدخيل بتسيير أعمال النادي