برنامج اليوم يعرض تقريرا عن مدينة الدواء .. آمن وفعّال

عرض برنامج " اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، تقريرا بعنوان مدينة الدواء أحد أذرع الدولة لتوفير دواء آمن وفعّال.





وأوضح التقرير، أن مشروع "مدينة الدواء" يقوم بتصنيع كل الأشكال الصيدلية من "أقراص، كبسولات، فوارات، مستحضرات دوائية للشرب والكريمات".





وأشار التقرير إلي أن مشروع "مدينة الدواء" في الخانكة بالقليوبية يقع على مساحة 180 ألف متر مقسمة إلى مصنعين ضخمين يضمان 20 خط إنتاج.





وتركز مدينة الدواء بصورة كبيرة على إنتاج أدوية تمس حياة المواطن، منها أدوية الضغط والقلب والسكر والكلى والمخ والأعصاب والمضادات الحيوية.



