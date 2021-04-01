أستاذ بكلية الفنون التطبيقية: تصميمات الملابس تقتبس من الموضة العالمية بما يتناسب مع الهوية

قالت الدكتورة ضحى الدمرداش، أستاذ تصميم الملابس بكلية الفنون التطبيقية، إن هناك ضرورة لاقتباس التصميمات الجديدة من الموضة العالمية، بما يتناسب مع الهوية والشخصية المصرية.





وتابعت "عفيفي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ان أي تصميم يكون من مستمد من هوية معينة، ويتم بعد ذلك إعداد اسكتشات بالقلم الرصاص، ويتم اختيار مجموعة معينة من هذه الاستكتشات للتنفيذ.





ولفت إلى انها تعمل اختيار تصميم واحد من بين الكثير من التصميمات الخاصة بالطلبة للتنفيذ، وبعد ذلك يتم اعداد كل شيء من خلال ورشة متكاملة في الكلية، معقبة: "الطلبة بتعمل كل حاجة في الكلية".







