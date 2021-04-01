ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ بكلية الفنون التطبيقية: تصميمات الملابس تقتبس من الموضة العالمية بما يتناسب مع الهوية

الخميس 01/أبريل/2021 - 08:02 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قالت الدكتورة ضحى الدمرداش، أستاذ تصميم الملابس بكلية الفنون التطبيقية، إن  هناك ضرورة لاقتباس التصميمات الجديدة من الموضة العالمية، بما يتناسب مع الهوية والشخصية المصرية.

وتابعت "عفيفي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،  ان أي تصميم يكون من مستمد من  هوية معينة، ويتم بعد ذلك إعداد اسكتشات بالقلم الرصاص، ويتم اختيار مجموعة معينة من هذه الاستكتشات للتنفيذ. 

 ولفت إلى انها تعمل اختيار تصميم واحد من بين الكثير من التصميمات الخاصة بالطلبة للتنفيذ، وبعد ذلك يتم اعداد كل شيء من خلال ورشة متكاملة في الكلية، معقبة: "الطلبة بتعمل كل حاجة في الكلية".


Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أحدث أسعار هيونداي توسان الشكل الجديد موديل 2021

طريقة تحضير بيتزا الطاسة.. خطوة بخطوة

أعراض الإصابة بجرثومة المعدة وعلاجها