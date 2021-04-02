بدء امتحانات أبنائنا في الخارج "أونلاين".. غدا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لبدء انطلاق امتحانات المصريين المغتربين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي غدا السبت الموافق 3 ابريل 2021 .
وتُعقد امتحانات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (Online) بنظام الامتحان المنزلي (Take home exam) .
وقد قررت وزارة التربية والتعليم ، اتاحة الامتحانات طبقا للجداول المعلنة من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg
ويقوم الطالب بتحميل وطباعة هذه الامتحانات طبقا للجدول المعلن والاجابة عليها منزليا ، على ان يقوم بتدوين (اسم الطالب - رقم الجلوس - السفارة - الدولة - الصف الدراسي ) على كل ورقة اجبة كل مادة
وبنهاية الامتحانات يقوم الطالب بوضع هذه الامتحانات في مظروف مغلق مدون عليه نفس البيانات السابق ذكرها ، في موعد غايته اسبوع بعد انتهاء فترة الامتحانات ، وتسليمها إلى السفارة او المكتب الثقافي طبقا للمواعيد التي تحددها السفارة وتتناسب معها
وحذرت الوزارة من أنه الطالب الذي لن يسلم الاجابات إلى السفارات أو المكتب الثقافي ، يعتبر له دور ثاني.
ويتمثل جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي فيما يلي
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السبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - العلوم - اللغة الاجنبية
الثلاثاء 6 ابريل 2021 : الرياضيات -- الدين - الدراسات الاجتماعية - المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط
ويتمثل جدول امتحانات اناؤنا في الخارج لطلاب الصفوف من الاول الاول حتى الثالث الاعدادي فيما يلي :
السبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - اللغة الاجنبية - الدراسات الاجتماعية - اللغة الاجنبية الثانية لطلبة اللغات فقط
الثلاثاء 6 ابريل 2021 : الجبر والاحصاء - العلوم - التربية الفنية
الخميس 8 ابريل 2021 : الهندسة - التربية الدينية - المستوى الرفيع للغة الاجنبية الاولى لطلبة اللغات فقط
جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج لطلاب الصف الاول الثانوي :
السبت 3 ابريل : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الاولى
الثلاثاء 6 ابريل 2021 : الرياضيات - التاريخ - التربية الوطنية
الخميس 8 ابريل 2021 : اللغة الاجنبية الثانية - الدين
السبت 10 ابريل 2021 : الكيمياء - الاحياء - الجغرافيا
الثلاثاء 13 ابريل 2021 : الفيزياء - الفلسفة - المستوى الرفيه لغة اولى انجليزي وفرنسي لطلبة اللغات
جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج للصف الثاني الثانوي (ادبي) :
السبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الاولى
الثلاثاء 6 ابريل 2021 : الجبر - اللغة الاجنبية الثانية - التربية الدينية
الخميس 8 ابريل 2021 : التاريخ - المواطنة وحقوق الانسان
السبت 10 ابريل 2021 : الجغرافيا - علم النفس
الثلاثاء 13 ابريل 2021 : الفلسفة - المستوى الرفيع لغة اولى انجليزي و فرنسي لطلبة اللغات
جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي :
السبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الاولى
الثلاثاء 6 ابريل 2021 : الجبر - اللغة الاجنبية الثانية - التربية الدينية
الخميس 8 ابريل 2021 : الكيمياء - المواطنة وحقوق الانسان
السبت 10 ابريل 2021 : الفيزياء - الاحياء
الثلاثاء 13 ابريل 2021 : تطبيقات الرياضيات - المستوى الرفيع لغة اولى انجليزي وفرنسي لطلبة اللغات