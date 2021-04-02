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تعليم

بدء امتحانات أبنائنا في الخارج "أونلاين".. غدا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لبدء انطلاق امتحانات المصريين المغتربين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي غدا السبت الموافق 3 ابريل 2021 .

وتُعقد امتحانات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (Online) بنظام الامتحان المنزلي (Take home exam) .

وقد قررت وزارة التربية والتعليم ، اتاحة الامتحانات طبقا للجداول المعلنة من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg

ويقوم الطالب بتحميل وطباعة هذه الامتحانات طبقا للجدول المعلن والاجابة عليها منزليا ، على ان يقوم بتدوين (اسم الطالب - رقم الجلوس - السفارة - الدولة - الصف الدراسي ) على كل ورقة اجبة كل مادة 

وبنهاية الامتحانات يقوم الطالب بوضع هذه الامتحانات في مظروف مغلق مدون عليه نفس البيانات السابق ذكرها ، في موعد غايته اسبوع بعد انتهاء فترة الامتحانات ، وتسليمها إلى السفارة او المكتب الثقافي طبقا للمواعيد التي تحددها السفارة وتتناسب معها

وحذرت الوزارة من أنه الطالب الذي لن يسلم الاجابات إلى السفارات أو المكتب الثقافي ، يعتبر له دور ثاني.

ويتمثل جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي فيما يلي
 :
السبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - العلوم - اللغة الاجنبية

الثلاثاء 6 ابريل 2021 : الرياضيات -- الدين - الدراسات الاجتماعية - المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط

ويتمثل جدول امتحانات اناؤنا في الخارج لطلاب الصفوف من الاول الاول حتى الثالث الاعدادي فيما يلي :

السبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - اللغة الاجنبية - الدراسات الاجتماعية - اللغة الاجنبية الثانية لطلبة اللغات فقط

الثلاثاء 6 ابريل 2021 : الجبر والاحصاء - العلوم - التربية الفنية

الخميس 8 ابريل 2021 : الهندسة - التربية الدينية - المستوى الرفيع للغة الاجنبية الاولى لطلبة اللغات فقط


جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج لطلاب الصف الاول الثانوي :

السبت 3 ابريل : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الاولى

الثلاثاء 6 ابريل 2021 : الرياضيات - التاريخ - التربية الوطنية

الخميس 8 ابريل 2021 : اللغة الاجنبية الثانية - الدين

السبت 10 ابريل 2021 : الكيمياء - الاحياء - الجغرافيا

الثلاثاء 13 ابريل 2021 : الفيزياء - الفلسفة - المستوى الرفيه لغة اولى انجليزي  وفرنسي لطلبة اللغات

جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج للصف الثاني الثانوي (ادبي) :

السبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الاولى

الثلاثاء 6 ابريل 2021 : الجبر - اللغة الاجنبية الثانية - التربية الدينية 

الخميس 8 ابريل 2021 : التاريخ - المواطنة وحقوق الانسان

السبت 10 ابريل 2021 : الجغرافيا - علم النفس

الثلاثاء 13 ابريل 2021 : الفلسفة - المستوى الرفيع لغة اولى انجليزي و فرنسي لطلبة اللغات

جدول امتحانات ابناؤنا في الخارج لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي :

السبت 3 ابريل 2021 : اللغة العربية - اللغة الاجنبية الاولى 

الثلاثاء 6 ابريل 2021  : الجبر - اللغة الاجنبية الثانية - التربية الدينية

الخميس 8 ابريل 2021 : الكيمياء - المواطنة وحقوق الانسان 

السبت 10 ابريل 2021 : الفيزياء - الاحياء 

الثلاثاء 13 ابريل 2021 : تطبيقات الرياضيات - المستوى الرفيع لغة اولى انجليزي وفرنسي لطلبة اللغات
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