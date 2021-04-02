ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبلة فاهيتا تختبر حكيم بأغاني بالمقلوب .. والأخير: دي طلاسم.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:30 ص
حكيم
حكيم
Advertisements
محمد القاضي
حل المطرب حكيم، ضيفا ببرنامج "لايف من الدوبليكس" مع أبلة فاهيتا المُذاع عبر فضائية "أون إي".

ووجهت "أبلة فاهيتا"، سؤالا لـ"حكيم"، قائله: "تفتكر أنت عملت كام أغنية في حياتك"، ليرد "حكيم"، قائلا: "ما عددتهمش بس هما كتير.. وفاكر حاجات منهم وفيه حاجات ببقي ناسيها، وأوقات كتير بنسي الكلمات".

وأضافت "قاهيتا"،: "لو سمعت أي أغنية ليك تقدر تعرفها حتى ل بالمقلوب"، متابعه: "هنختبر شطارتك في أغانيك، هسمعك الأغنية بالمقلوب ولو عرفتها صح هتغنيها"، ليرد "حكيم"،: "دي طلاسم مش أغاني.. دا مين اللي بيغني أساسا".

وكشف "الفنان حكيم"، أن أغنية "كلام الناس"، للمطرب "جورج وسوف"، كانت مكتوبة له، معقبا: "أغنية كلام الناس بتاعت جورج وسوف كانت معمولة ليا أنا، وندمت أني معملتهاش، علشان مكنتش حاطط في دماغي إني أعمل اللون دا وقتها".

وأشار: "ليا 6 أخوات وأنا آخر العنقود"، مضيفا: "غنيت أمام العديد من الشخصيات الهامة، معقبا: "غنيت قدام 6 آلاف شخصية من أشهر الشخصيات في العالم في توزيع جائزة نوبل للسلام".

وأوضح: "والدي كان عُمدة وعمري ما استغليت سطلة أبويا"، مشيرا: "بربي أولادي زي ما والدي كان بيربيني"، متابعا: "مبعرفش أغني غير باللهجة المصرية فقط، وممكن أغني صعيدي أو بورسعيدي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مي فاروق تقدم «ميكس شعبي جديد» مع أبلة فاهيتا.. شاهد

ردا على تقليدها.. بوسي شلبي لـ أبلة فاهيتا: ليلتك سودا

مدحت صالح: مشكلة أغاني المهرجانات في كلماتها.. فيديو

أنا بردان .. مدحت صالح يفاجئ الجمهور بهذه الأغنية على الهواء

وصلة حسد ونق من أبلة فاهيتا​ على أسرة مدحت صالح.. والأخير: الله ينتقم منك يا شيخة

مدحت صالح يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات ويرتدي باروكة أبلة فاهيتا على الهواء

ترشيحاتنا

لمرضى الضغط المنخفض .. تعرف على فوائد القهوة

مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة : السعودية فخورة بقيادتها لمجموعة العشرين

بعد انتشار الفيديو .. الداخلية تضبط عاملا يتعرض للسائحات بالأهرامات

لاميتا فرنجية تستعرض جمالها وأنوثتها بـ فستان قصير.. صور

هاني سعيد يكشف حقيقة خلافه مع أحمد فتحي وموقف ميدو من بيع الجوكر

سنضطر إلى غلق المسجد على الفور في هذه الحالة .. الأوقاف تحذر .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تمتنع عن نطق اسم زوجها على مدار 3 سنوات.. لهذا السبب

بعد فراق أكثر من عام .. لحظات مؤثرة لاجتماع شمل أم مسنة ونجلها لأول مرة .. شاهد

لأسباب مجهولة.. إطلاق نار يودي بحياة ملكة جمال سابقة أمام بيتها