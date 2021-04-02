أبلة فاهيتا تختبر حكيم بأغاني بالمقلوب .. والأخير: دي طلاسم.. فيديو

حل المطرب حكيم، ضيفا ببرنامج "لايف من الدوبليكس" مع أبلة فاهيتا المُذاع عبر فضائية "أون إي".





ووجهت "أبلة فاهيتا"، سؤالا لـ"حكيم"، قائله: "تفتكر أنت عملت كام أغنية في حياتك"، ليرد "حكيم"، قائلا: "ما عددتهمش بس هما كتير.. وفاكر حاجات منهم وفيه حاجات ببقي ناسيها، وأوقات كتير بنسي الكلمات".





وأضافت "قاهيتا"،: "لو سمعت أي أغنية ليك تقدر تعرفها حتى ل بالمقلوب"، متابعه: "هنختبر شطارتك في أغانيك، هسمعك الأغنية بالمقلوب ولو عرفتها صح هتغنيها"، ليرد "حكيم"،: "دي طلاسم مش أغاني.. دا مين اللي بيغني أساسا".





وكشف "الفنان حكيم"، أن أغنية "كلام الناس"، للمطرب "جورج وسوف"، كانت مكتوبة له، معقبا: "أغنية كلام الناس بتاعت جورج وسوف كانت معمولة ليا أنا، وندمت أني معملتهاش، علشان مكنتش حاطط في دماغي إني أعمل اللون دا وقتها".





وأشار: "ليا 6 أخوات وأنا آخر العنقود"، مضيفا: "غنيت أمام العديد من الشخصيات الهامة، معقبا: "غنيت قدام 6 آلاف شخصية من أشهر الشخصيات في العالم في توزيع جائزة نوبل للسلام".



