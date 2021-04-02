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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم 2 أبريل 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد الابراج هي احدي الموضوعات التي تهم الكثير من الناس وونقدم لكي اليوم توقعات الابراج لخبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد 

الحمل
من21/3 إلى 20/4
ماليا ومهنيا: القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة ونحو التفاوض مع جهات أجنبية وتبدو موفقا في كل خطوة.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس والشمس في برجك يمدانك بحضور أخاذ ولن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك

الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: الكواكب مجتمعة بمنزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك أكثر ميلا للعزلة.. عموما كن لبقا ولا تتسرع في كلامك، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.
مهنيا وماليا: القمر والمريخ متنافران في منزلي المال ويحتم عليك ذلك أن تكون حذرا وألا تدخل اليوم في مغامرات مهنية أو مالية.


الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: إذا كنت متزوجا ينصحك الفلك بتجنب القسوة في التعامل مع شريك حياتك.
اجتماعيا ومهنيا: كن هادئا إذا واجهت تغيرات غير متوقعة من أحد الأشخاص تجاهك، وكن حذرا في توقيع الأوراق.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: تنصحك الأفلاك بعدم إعلان أخبارك الشخصية أو خططك، وتجنب الزهو بإنجازاتك.
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ومن الضروري اليوم أن تنظم جهودك وأن تهتم بصحتك.


الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الخامس يدفعك نحو أن تحرز اليوم نتائج قياسية في كل نشاط تقوم به.
عاطفيا: الفلك يعدك بالتوافق العاطفي وقد تنمو علاقة عاطفية وتتوطد بدون مشاكل.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتسامح مع أخطاء الأحباب أو الأهل والأقارب ولا تركز على الزلّات الغير مقصودة.
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك اليوم بأن تتوخى الحيطة والحذر.. في الجو مكائد خافية.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات.. تبدو راغبا في التطور والانفتاح وتتسلح بإرادة من حديد.
عاطفيا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تدير حياتك الشخصية والعاطفية بهدوء

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي المال ويسلط الضوء على أمور مهنية ومالية وعليك أن تنتبه لخطواتك وحساباتك، وتجنب المغامرة.
عاطفيا وعائليا: تنصحك الأفلاك بأن تكون لبقا وحريصا في وعودك وتجنّب الدخول في جدال قد يؤدي لصدام.


القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا: تتمتع اليوم بكل الجاذبية والحيوية والتفاؤل ويعدك ذلك بقضاء يوم ممتع.
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يجعلك واثقا ومؤثرا وقادرا على الإقناع

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يطالبك أن تتصرف بهدوء والوقت ليس مناسبا للظهور ولا تعلن خططك أو أخبارك وتجنب الزهو.
صحيا ومهنيا: القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة ومن المهم ألا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور، وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزل الأصدقاء يمدك بالخيال الخصب والحماس ويجعلك تؤثر فيمن حولك بشكل رائع.
عاطفيا وعائليا: فينوس والمريخ داعمان ويمدانك بالجاذبية ويدعمان خطواتك في الاقتراب ممن تحب.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
ماليا ومهنيا: القمر في وضع معاكس واليوم يجب أن تنظم أولوياتك وحاول أن تتكيف بهدوء مع التطورات وما يستجد.
عاطفيا واجتماعيا: لا تُبدِ استياءً أو تبرُّما وحاول أن تنجز في هدوء وصمت، وبدون ضجيج

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
ماليا ومهنيا: القمر في وضع معاكس واليوم يجب أن تنظم أولوياتك وحاول أن تتكيف بهدوء مع التطورات وما يستجد.
عاطفيا واجتماعيا: لا تُبدِ استياءً أو تبرُّما وحاول أن تنجز في هدوء وصمت، وبدون ضجيج


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