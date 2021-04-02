توقعات الأبراج وحظك اليوم 2 أبريل 2021

تعد الابراج هي احدي الموضوعات التي تهم الكثير من الناس وونقدم لكي اليوم توقعات الابراج لخبيرة الفلك والابراج عبير فؤاد

الحمل

من21/3 إلى 20/4

ماليا ومهنيا: القمر في منزلك التاسع يدفعك اليوم نحو المغامرة ونحو التفاوض مع جهات أجنبية وتبدو موفقا في كل خطوة.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس والشمس في برجك يمدانك بحضور أخاذ ولن تكون هناك حدود لطاقتك وتألقك

الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: الكواكب مجتمعة بمنزلك الثاني عشر ويجعلك ذلك أكثر ميلا للعزلة.. عموما كن لبقا ولا تتسرع في كلامك، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.