ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غلط نستحق العقاب عليه .. رامي جمال يوجه رسالة لـ جمهوره .. شاهد

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:27 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
وجه الفنان رامى جمال رسالة لـجمهوره ، من خلال نشره تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

وكتب رامى جمال " تقدير بعض الأشخاص زياده عن المفروض غلط نستحق العقاب عليه منهم ومن الزمن ".

و كان قد أعلن المطرب رامي جمال، تقديمه للتتر الغنائي لمسلسل بين السما والأرض،المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021، وهو الأول له منذ بداية مشواره. 

بين السما والأرض إخراج محمد العدل، وبطولة درة، هاني سلامة، محمد لطفي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان، محمود الليثي.
يحيى كل من تامر عاشور ورامى جمال حفلا غنائيا فى مركز المنارة يوم 2 ابريل المقبل، ومن المقرر ان يخضع الحفل الى الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا التى اقرتها وزارة الصحة وهو ما روج له تامر عبر حسابه على انستجرام. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد | رامي جمال يروج لأغنيته الجديدة بتتجاوز

رامي جمال يعلن عن حفل يجمعه بـ تامر عاشور الشهر المقبل

تامر عاشور يروج لحفله مع رامي جمال في 2 أبريل

بالحجاب .. درة تنشر صورة بوستر مسلسل بين السما والأرض

برفقة هاني سلامة..يسرا اللوزي من كواليس تصوير مسلسل بين السما والأرض

الأول في مشواره.. رامي جمال يغني تتر مسلسل بين السما والأرض

ترشيحاتنا

نجم الزمالك السابق: استبعادي من العمل في النادي بسبب صراحتي

حكم من ترك صلاة الجمعة

ارتفاع فى إصابات كورونا وتخوف من الموجة الثالثة.. هبة ماهر تحذر المواطنين

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

الدرندلي يكشف آخر استعدادات الأهلي لمواجهة المريخ السوداني

بمقطع كوميدي.. مصطفى خاطر يهنئ حمدي الميرغني بعيد ميلاده

Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تردد أنباء عن قرب إعلان بيراميدز بيعه

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي