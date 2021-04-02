غلط نستحق العقاب عليه .. رامي جمال يوجه رسالة لـ جمهوره .. شاهد

وكتب رامى جمال " تقدير بعض الأشخاص زياده عن المفروض غلط نستحق العقاب عليه منهم ومن الزمن ".

و كان قد أعلن المطرب رامي جمال، تقديمه للتتر الغنائي لمسلسل بين السما والأرض،المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021، وهو الأول له منذ بداية مشواره.





بين السما والأرض إخراج محمد العدل، وبطولة درة، هاني سلامة، محمد لطفي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، نورهان، محمود الليثي.

يحيى كل من تامر عاشور ورامى جمال حفلا غنائيا فى مركز المنارة يوم 2 ابريل المقبل، ومن المقرر ان يخضع الحفل الى الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا التى اقرتها وزارة الصحة وهو ما روج له تامر عبر حسابه على انستجرام.