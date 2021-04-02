برلماني : الآن نستطيع تصنيع أدوية أورام كانت تكلف مصر المليارات

قال الدكتور محمود أبو الخير ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان ، إن الدواء المصري فعال وتم تسجيله عالميًا ـ مشيرًا إلى أن من خلال افتتاح مدينة الدواء اليوم ، فإن مصر تستطيع صناعة الأدوية التي تحتاج إلى تكنولوجيا كبيرة .

وتابع " محمود أبو الخير " خلال لقائه مع برنامج " التاسعة " المُذاع على فضائية " الأولى " ، أن من ضمن هذه الأدوية التي سيتم صناعتها في مصر من خلال التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مدينة الدواء ، هي الأنسولين ، والقطرات ، والبخاخات الصدرية .

وأكمل وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، سيكون هناك إكتفاء ذاتي من الأدوية التي كان يتم استيرادها، مثل : أدوية الكلى، الكبد، الضغط والسكر، مضيفًا أن سيتم توفيرها أيضًا بسعر أقل تكلفة، وأقل من تكلفة الاستيراد، معقبًا : " كده المواطن يضمن الدواء فعال بجودة عالية وكفاءة عالية وتكلفة أقل " .

وأضاف " أبو الخير " ، أن من خلال مدينة الدواء أيضًا ، سيتم إنتاج أدوية الأورام التي كانت تُكلف مصر أكثر من مليار و800 مليون جنيه سنويًا ، استيراد فقط ، مؤكدًا أن تم تصميم مدينة الدواء بأحدث أنواع التطور التكنولوجي .