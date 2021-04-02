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أخبار العالم

فنزويلا .. مقتل جنديين وإصابة 9 في انفجار قرب حدود كولومبيا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:58 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت فنزويلا أن اثنين من جنودها قتلا في انفجار لغم أرضي خلال عمليات ضد جماعات مسلحة على الحدود مع كولومبيا، والتي أجبرت آلاف المدنيين على الفرار.

وقالت وزارة الدفاع في بيان أمس الخميس إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة 9 من أفراد الجيش.

وأضافت أن القوات تمكنت خلال العمليات من تفكيك تسعة معسكرات، وقتلت تسعة يشتبه بكونهم مسلحين واعتقلت 31 شخصا.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد قال في 22 من مارس إن جنديين قتلا في اشتباكات مع جماعات مسلحة في ولاية أبور.

وبدأ الجيش العمليات هناك الأسبوع الماضي، حيث قال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز إن بلاده ستدافع عن نفسها ضد الجماعات المسلحة، وستحترم حقوق الإنسان.

وقال لاجئون فروا من المنطقة الأسبوع الماضي إن قوات الأمن أحرقت منازل وقتلت مدنيين.
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