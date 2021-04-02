ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غدا.. قطع الكهرباء عن 7 قرى بشبين القناطر بسبب أعمال الصيانة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:46 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلنت محافظة القليوبية قطع الكهرباء عن 7 قرى بمركز ومدينة شبين القناطر غدا السبت لمدة ساعتين وذلك لإجراء صيانة لمحول المدينة.

ومن المقرر أن يتم قطع الكهرباء عن قرى كفر شبين، وكفر سندوه، والمريج، وكفر طحا، وطحا، ومنشأة الكرام، والأحراز بمدينة شبين القناطر لإجراء صيانه عن محول شبين القناطر وذلك غدا السبت اعتبارا من الساعة 6 صباحًا وحتى 8 صباحا.

وناشدت محافظة القليوبية،نالمواطنين، اتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي من عدم ضخ مياه الشرب، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.

من ناحية أخرى،أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم،ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، وذلك طبقًا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 –2021 ، مع التركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

وشدد محافظ القليوبية، على مديري المديريات الخدمية،ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الجارية ، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة وتوريد جميع المعدات التي تم شراؤها ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
Advertisements
Advertisements

بعد انتهاء قانون التصالح.. تعرف على شروط إصدار تراخيص البناء الجديدة

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. أتربة ورياح على عدة مناطق بالبلاد

محمد صلاح يتدخل لحل أزمة حذاء طارق حامد في المنتخب .. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

خطأ بشري.. قائد القاطرة «مساعد 2» يكشف مفاجآت جديدة في واقعة جنوح السفينة البنمية

10 معلومات عن حاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور قبل عبورها قناة السويس

أخطاء الإدارة تتوالى .. نجم الزمالك المعار حر ومن حقه التوقيع مع أي نادي مجانا

41 قتيلا و70 جريحا وإجلاء العشرات.. شاهد اللحظات الأولى من حادث قطار تايوان.. فيديو وصور

أخبار الرياضة .. الدحيل القطري يضع الرتوش الأخيرة لضم فرجاني ساسي.. أول رد فعل من أحمد فتحي عقب أنباء رحيله من بيراميدز

حدث مهيب.. CBS الأمريكية: السيسي قائد مصر وسليل الفراعنة يكرم مومياوات الملوك

الزمالك غلط .. العامري فاروق يكشف كواليس إلغاء مباراة كرة السلة وسر الأزمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن سي فود للشيف شربيني

السعودية تستعد لإطلاق سباق إكستريم إي غدا .. صور

تعرف على مواصفات وأسعار BMW X7 موديل 2021 في السوق السعودي