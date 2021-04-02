غدا.. قطع الكهرباء عن 7 قرى بشبين القناطر بسبب أعمال الصيانة

أعلنت محافظة القليوبية قطع الكهرباء عن 7 قرى بمركز ومدينة شبين القناطر غدا السبت لمدة ساعتين وذلك لإجراء صيانة لمحول المدينة.





ومن المقرر أن يتم قطع الكهرباء عن قرى كفر شبين، وكفر سندوه، والمريج، وكفر طحا، وطحا، ومنشأة الكرام، والأحراز بمدينة شبين القناطر لإجراء صيانه عن محول شبين القناطر وذلك غدا السبت اعتبارا من الساعة 6 صباحًا وحتى 8 صباحا.





وناشدت محافظة القليوبية،نالمواطنين، اتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي من عدم ضخ مياه الشرب، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.





من ناحية أخرى،أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم،ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية، وذلك طبقًا لبرامجها الزمنية مع مراعاة المواصفات القياسية لكل الأعمال الجاري تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 –2021 ، مع التركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد ، لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات، التي قد تبطئ نسب ومعدلات التنفيذ، والتنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية، وذلك للنهوض بمستوى الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.





وشدد محافظ القليوبية، على مديري المديريات الخدمية،ضرورة متابعة تنفيذ المشروعات الجارية ، والإستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة وتوريد جميع المعدات التي تم شراؤها ، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.