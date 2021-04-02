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السيسي: مصر تزخر بفرص استثمارية ضخمة مدعومة بقرار سياسي عالٍ..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:15 ص
صحف
صحف
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محمود محسن
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم االجمعة 2 أبريل  2021. 

صدى البلد :
السيسي: مصر تزخر بفرص استثمارية ضخمة مدعومة بقرار سياسي عالٍ

بوابة الأهرام :
مدبولي يتفقد مسار موكب المومياوات من التحرير إلى متحف الحضارة.. ويؤكد: مصر تتأهب لحدث فريد

بوابة الشروق :
الاتصالات: إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تخليدا لذكرى نقل المومياوات

الوطن :
الفريق أسامة ربيع: 361 سفينة مرت من قناة السويس منذ فتح المجرى الملاحي

المصري اليوم :
وزير التعليم يعلن موعد جداول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

اليوم السابع :
السكة الحديد تعلن اكتمال توريد أكبر صفقة جرارات أمريكية جديدة بـ602 مليون دولار
التموين: تشغيل المخابز خلال شهر رمضان من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء

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