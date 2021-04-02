السيسي: مصر تزخر بفرص استثمارية ضخمة مدعومة بقرار سياسي عالٍ..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم االجمعة 2 أبريل 2021.
صدى البلد :
السيسي: مصر تزخر بفرص استثمارية ضخمة مدعومة بقرار سياسي عالٍ
بوابة الأهرام :
مدبولي يتفقد مسار موكب المومياوات من التحرير إلى متحف الحضارة.. ويؤكد: مصر تتأهب لحدث فريد
بوابة الشروق :
الاتصالات: إصدار مجموعة طوابع بريد تذكارية تخليدا لذكرى نقل المومياوات
الوطن :
الفريق أسامة ربيع: 361 سفينة مرت من قناة السويس منذ فتح المجرى الملاحي
المصري اليوم :
وزير التعليم يعلن موعد جداول الامتحانات التجريبية للثانوية العامة
اليوم السابع :
السكة الحديد تعلن اكتمال توريد أكبر صفقة جرارات أمريكية جديدة بـ602 مليون دولار
التموين: تشغيل المخابز خلال شهر رمضان من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء