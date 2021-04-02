لبنان... تراجع سعر الدولار امام الليرة فى تعاملات اليوم الجمعة

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح اليوم الجمعة 2 أبريل 2021.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، خلال مستهل تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية (السوداء)، ليسجل نحو 11700 ليرة للشراء، و11600 ليرة للبيع، مقابل متوسط سعر يتراوح بين 12300 و12400 ليرة لكل دولار، وفق وسائل إعلام محلية.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة طوال السنوات الماضية وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر الى أكثر من 50%، بينما لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص لتشكيل الحكومة بعد مرور 5 أشهر على تكليف سعد الحريري لتأليفها.