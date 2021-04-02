مسجد أحمد بن طولون ثالث أقدم جامع في مصر.. تفاصيل





ويقع المسجد في ميدان أحمد بن طولون بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة وقد أمر ببناءه أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية سنة 236 ه / 877 م بمدينته الجديدة القطائع.





أصبح المسجد ثالث مسجد جامع بني في عاصمة مصر الإسلامية بعد جامع عمرو بن العاص وجامع العسكر.





ويعد المسجد أقدم مساجد مصر القائمة حتى الآن لاحتفاظه بحالته الأصلية بالمقارنة مع مسجد عمرو بن العاص الذي توالت عليه الإصلاحات الكبيرة.





وشيد المسجد فوق ربوة صخرية كانت تعرف بجبل يشكر ويعتبر من المساجد المعلقة وتبلغ سماحته مع الزيادات الخارجية حوالى ستة أفدنة ونصف الفدان.





وتم وضع صورة مسجد أحمد لن طولون على عملة الخمس جنيهات









استعرض برنامج صباح البلد المذاع عبر فضائية صدى البلد،تقريرا بعنوان "مسجد أحمد بن طولون ثالث جامع بني في مصر،حيث يعتبر أحد المساجد الأثرية الشهيرة في القاهرة.