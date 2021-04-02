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تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم الجمعة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:47 ص
الطرق
الطرق
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البهي عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف وهبة ماهر ورحمة خالد، اليوم الجمعة، تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة، حيث أشار إلى أن جميع الطرق تشهد سيولة مرورية.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم الجمعة هادئة، وذلك يرجع إلى أن  اليوم إجازة أسبوعية، ويشهد طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر  بعض الزحام.

وقالت رحمة خالد، إن هناك بعض المواطنين تسير بسرعات عالية، وتتسبب فى حوادث، على الطرق ولذلك نطالب الجميع بتوخى الحذر.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح طريق العين السخنة من الكيلو ٣٠ حتي الكيلو ٦٠ بعد غلقه  في الاتجاهين بعد انقشاع الشبورة. 

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أغلقت بعض الطرق فى الأيام الماضية بسبب الشبورة المائية. 

وقالت مصادر، إن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبدالرازق مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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