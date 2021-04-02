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رياضة

مؤتمر صحفي لـ موسيماني بالسودان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة مؤتمر صحفي خاص بمباراة الفريق أمام المريخ السوداني المقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء.

ومن المقرر أن ينطلق المؤتمر الصحفي في السادسة مساء اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء، ويتحدث خلاله بيتسو موسيماني، وأحد لاعبي الفريق عن المباراة المرتقبة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي اليوم الجمعة على ملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم؛ استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، ومن المقرر أن ينطلق المران في الثالثة عصرًا، وهو نفس توقيت المباراة.

يذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، حرص على معاينة ملعب فرع الرياضة العسكري، وقام بتفقد أرضيته؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمران.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة، وحصد نقاطها الثلاثة؛ ليرفع رصيده إلى النقطة العاشرة، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض خارج ملعبه على فيتا كولب الكونغولي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة.
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