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رياضة

جلسة مرتقبة بين الجبلاية وشركة الـ var خلال أيام .. تفاصيل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:38 ص
صدى البلد
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يسري غازي

تعقد اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة خلال ايام جلسة مرتقبة مع مسؤولى الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة ب var فى الدورى الممتاز.

كانت أزمة حقيقية نشبت بين اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة ومسئولى الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز المعروفة بـ var.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن اتحاد الكرة يضع فسخ العقد مع الشركة الإسبانية المسئولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ var وتغييرها بإحدى الشركات العالمية على رأس أولوياته.

وأضاف: "فى حال انتهاء المهلة المحددة سلفا لمدة ثلاثة شهور من أجل الانتهاء من جميع الأخطاء الصادرة فى مباريات الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية، دون وفاء الشركة الإسبانية المسئولة عن تقنية الفيديو المعروفة بـ var بوعودها سوف يتم فسخ التعاقد معها".

واستطرد:  خلال أيام سوف تحسم الأمور، حيث تنعقد جلسة مرتقبة بين مسئولى الجبلاية والشركة الإسبانية، من أجل حسم جميع الأمور، ومنها معسكر حكام الـ var والوفاء بالوعود لإنهاء جميع أزمات تفادى أخطاء تقنية الفيديو".

وسبق للجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تأجيل انطلاق معسكر حكام تقنية الفيديو بـ var لإشعار آخر.

ويأتي ذلك بعد وجود أزمة بين اتحاد الكرة والشركة الإسبانية وعدم توفير الأخيرة معدات المعسكر التدريبي الذى كان مقررا إقامته خلال فترة التوقف الدولية بداية من ٢٠ إلى نهاية مارس الماضى.
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