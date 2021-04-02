برلماني: تحديد أسعار توريد القمح خطوة إيجابية.. ويجب استشارة المزارعين

وصف النائب عبد الحميد دمرداش موافقة مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا و 705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا بانه خطوة ايجابية لصالح المزارع.





وتساءل " عبد الحميد "، فى بيان اليوم، قائلًا: هل هذا السعر يتمشى مع الاسعار العالمية ؟ وهل هذا السعر يكفل تحقيق عائد مادى مناسب للمزارع؟ مثمنًا القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء وتتعلق بتوفير السلع الإستراتيجية، وتخفيض الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراية من خلال الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولي فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن وتحديد أماكن التعاقد على المحاصيل، لتكون محافظات المنيا، وسوهاج، وبني سويف، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، لمحصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والأراضي الجديدة بمناطق الفرافرة، وتوشكى، وشرق العوينات، لمحصول عباد الشمس.





وتابع أنه تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لانتاج التقاوي مهمة توفير التقاوى للمزارعين لكل من محصولي فول الصويا وعباد الشمس اضافة الى تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة وأن المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع



