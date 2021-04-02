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أخبار البلد

هل تأثرت أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك حول السفينة الجانحة؟ .. الحكومة تجيب

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:45 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة، مُوضحةً أن أنفاق قناة السويس بعيدة تمامًا عن المنطقة التي تمت بها أعمال التكريك.

وأكد مجلس الوزراء، أن المنطقة لا يتواجد بها أي أنفاق، مُشيرةً إلى أن أعمال التكريك تمت بطريقة آمنة، وروعي فيها أقصى معايير الأمان الملاحي، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
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