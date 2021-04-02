هل تأثرت أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك حول السفينة الجانحة؟ .. الحكومة تجيب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.





وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة، مُوضحةً أن أنفاق قناة السويس بعيدة تمامًا عن المنطقة التي تمت بها أعمال التكريك.



