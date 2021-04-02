استمرار أعمال الرش والتعقيم للمبانى الحكومية بمطروح لمواجهة كورونا





كثف مجلس مدينة مرسي مطروح اعمال التطهير والتعقيم لاماكن تجمعات المواطنين والاسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .





أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تطهير وتعقيم مركزي العزيمة لمكافحة الادمان والتعليم المدني والسنترال ومكاتب البريد ومجمع المحاكم وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .





واضاف أن ذلك ياتى تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



