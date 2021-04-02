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محافظات

استمرار أعمال الرش والتعقيم للمبانى الحكومية بمطروح لمواجهة كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:56 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
 

 
كثف مجلس مدينة مرسي مطروح اعمال التطهير والتعقيم لاماكن تجمعات المواطنين والاسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد . 

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن تطهير وتعقيم مركزي العزيمة لمكافحة الادمان والتعليم المدني والسنترال ومكاتب البريد ومجمع المحاكم وذلك ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

واضاف أن ذلك ياتى تنفيذا لتعليمات  مجلس الوزراء  وزارة التنمية المحلية  وتوجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأكد جاب الله عن استمرار الجهود اليومية في تعقيم  السيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف ومحطة السكة الحديد والقطارات  بالاضافة الي رش المبيدات بسيارات الضباب بالاحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا .
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