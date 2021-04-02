غدا ... انطلاق النسخة الثامنة من ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري

تنطلق غدا السبت، فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، بعنوان "من أبريل إلى أبريل: عام من الجائحة.. واقع جديد يتشكل يومًا بعد يوم (بوصلة الإدارة والاقتصاد)"، بمشاركة الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية، وعدد من رجال الصناعة والاقتصاد والخبراء، ويرأس الملتقى خبير تطوير الأعمال والتدريب أماني صقر.





تناقش الدورة الجديدة من الملتقى، عدة محاور تحليلية وقراءة في أبرز ملامح تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، وميزانية الدولة، وأداء الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عالم الرقمنة والمؤسسات المالية العملاقة، ودور اقتصاديات الدواء في إعادة تشكيل اقتصاد العالم، بالإضافة إلى الصادرات المصرية، ودور الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني.





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يسلط الملتقى – خلال دورته الثامنة – الضوء على مستقبل الاقتصاد والأداء المالي، في حالة استمرار الجائحة، وعقب تعافي العالم منها، والفرص الاستثمارية والاقتصادية.

قالت رئيس ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، أماني صقر، إن الدورة الثامنة مهداة إلى الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي وعضو مجلس أمناء أكاديمية تدريب وتأهيل الشباب، وذلك في ظل اعتزاله العمل العام، تقديرًا لما قدمه من اسهامات كبيرة في التنمية الاقتصادية والعمل الأكاديمي.









وأضافت أن الملتقى يشهد تكريم اسم الراحل محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق، والذي وافته المنية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يعد ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري، المنصة السكندرية الوحيدة الدورية لمجتمع المال والأعمال والاقتصاد والمجتمع المدني بالإسكندرية، ويلتقي فيه جميع الجهات المعنية من كبار رجال الدولة والمحافظين والوزراء المعنيين، وصفوة التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية والقطاع المصرفي ورجال الأعمال ورواد الأعمال وطلبة الدراسات العليا للإدارة، لمناقشة مستجدات الأمور من فرص وتحديات ببوصلة الإدارة والاقتصاد وتبادل الخبرات ووجهات النظر في حلقات نقاشية وتفاعلية وتكاملية إضافة إلى أطروحات تغطي كل المواضيع ذات الصلة.