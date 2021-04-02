منعش ومفيد للمناعة.. طريقة عمل عصير الحمضيات بالرمان

مشروب منعش يمكن تناوله في الصباح أو أي وقت، وهو عبارة عن مزيج من عصير البرتقال الحمضي والجريب فروت والليمون ومركز الرمان.

قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل عصير الحمضيات بالرمان ، وهو