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مرأة

منعش ومفيد للمناعة.. طريقة عمل عصير الحمضيات بالرمان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:03 م
طريقة عمل عصير الحمضيات
طريقة عمل عصير الحمضيات بالرمان
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آية التيجي
نحتاج من وقت لآخر لتحضير مشروب منعش في المنزل، لذا نقدم لكم طريقة عمل عصير الحمضيات بالرمان، وهو عصير شهي للغاية ولذيذ، بالإضافة إلى أنه مفيد للغاية لما يحتويه على عناصر غذائية تعزز من جهاز المناعة.


قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل عصير الحمضيات بالرمان، وهو مشروب منعش يمكن تناوله في الصباح أو أي وقت، وهو عبارة عن مزيج من عصير البرتقال الحمضي والجريب فروت والليمون ومركز الرمان.

طريقة عمل عصير الحمضيات بالرمان

المقادير طريقة عمل عصير الحمضيات بالرمان :

لتر من عصير الجريب فروت
لتر من عصير البرتقال
عصير ليمونة
1/3 كوب رمان مركز
رمان طازج مقطع حبات

طريقة عمل عصير الحمضيات بالرمان

تخلط المقادير معا وتقدم مع الثلج، وحبات الرمان .
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