لتحقيق السعادة الزوجية.. 15 خطوة تمنحك حياة مثالية

السعادة الزوجية شئ ضرورى من أجل استمرار الحياة بين الزوجين ، وهناك العديد من طرق تحقيق السعادة الزوجية ، والتي تساهم في استمرار الحياة الزوجية بنجاح بعيدا عن الشعور بالفتور والصمت الذي يؤدي إلى الطلاق العاطفي.





وقالت الدكتورة أمنية فتحي دراج إستشاري علاقات اسرية وتعديل سلوك، ان هناك أسس عديدة يمكنها ان تساهم في السعادة الزوجية ، ونجاح العلاقة بين الزوجين لعدة سنوات.





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وأفادت فتحي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه هناك خطوات تضمن للزوجين حياة زوجية سعيدة وناجحة، ومن أهم هذه الخطوات والنصائح، ما يلي:





1- ان يعرف كلا منهما تفضيلات الاخر واهتماماته وما يسعده او يحزنه .





2- تقسيم الأدوار داخل المنزل وان يعرف كل منهما ما عليه من واجبات وما له من حقوق في التعامل مع الاخر .





3- توزيع الوقت بين الشغل والراحة وقضاء وقت كاف مع الأسرة .





4- الاستماع الفعال للشريك .





5- التعبير عن مشاعر الحب والاهتمام من وقت لآخر .





6- استخدام عنصر المفاجأة .





7- قبول أهل الطرف الاخر ، وعدم الغيرة منهم أو التنافس معهم .





8- التعامل بديمقراطية والبعد عن صراع السلطة، والتعامل بوسطية واتفاق .





9- تجنب الإساءة .





10- ان يكون هناك وقت الاجتماع الاسري يتم فيه مناقشة مشاكل الأسرة ومشاكل الأولاد.





11- احترام خصوصية الآخر وعدم مواجهته بعيوبه .





12- المشكلات الخفيفة يجب التعامل معها بشكل بسيط وليس تجاهلها لتجنب تضخيم الأمور.

13- الإيمان الكامل باختلاف القدرات بين كل شريك وآخر، وعدم مقارنته بأشخاص آخرين.





14- عدم تصيد الأخطاء بين الزوجين



