بعد ضمانه التأهل لـ أولمبياد طوكيو.. هيثم فهمي يحصد ذهبية تصفيات إفريقيا/ أوقيانوسيا

حصد هيثم فهمي لاعب منتخب مصر للمصارعة ذهبية تصفيات إفريقيا / أوقيانوسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وفاز هيثم علي عبد الكريم فرجات بطل منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 ليحصد ذهبية البطولة ويصعد رفقة لاعب الجزائر الي أولمبياد طوكيو.

واكتسح هيثم فهمي في مباراة نصف النهائي نظيره مهدي جويني لاعب منتخب تونس بنتيجة 9-0 في مباراة تسيدها بطل مصر يصعد الي المباراة النهائية بجدارة.

وكان هيثم افتتح مشواره بالبطولة بالفوز علي فؤاد فجري لاعب منتخب المغرب بنتيجة 3-1 ليصعد لمواجهة بطل ناميبيا روميو ريتشاردو الذي فاز عليه بنتيجة 4-1.



وتقام التصفيات في مدينة الحمامات التونسية في الفترة من ٢ وحتى ٤ أبريل .

ويتأهل أول وثاني كل وزن مباشرة في هذه التصفيات لأولمبياد طوكيو. وتضم قائمة المنتخب في المصارعة الحرة كلا من جمال عبد الناصر وزن ٥٧ كجم وفتحي طارق وزن ٦٥ كجم وعمرو رمضان وزن ٧٤ كجم وخالدمسعود وزن ٨٦ كجم وحسام مرغني وزن ٩٧ كجم وضياء جودة وزن ١٢٥ كجم. بينما يضم منتخب المصارعة الرومانية كلا من هيثم فهمي وزن ٦٠ كجم ووائل حمدي وزن ٧٧ كجم ومحمد متولي وزن ٩٧ كجم وعبد اللطيف منيعوزن ١٣٠ كجم. وتضم قائمة منتخب السيدات كلا من ندى مدني وزن ٥٠ كجم وإيمان جودة وزن ٥٧ كجم وإيناس خورشيد وزن ٦٨ كجم وسمر حمزة وزن ٧٦ كجم

الجدير بالذكر أن مصر كانت قد حجزت اول مقاعدها في الاولمبياد عن طريق كيشو بعد حصوله على المركز الخامس ببطولة العالم للكبار