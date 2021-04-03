كلاب مسمومة بالشوارع.. غضب شعبي بسبب القتل الوحشي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالبحر الأحمر صورًا لكلاب تم تسميمها مطالبين الأجهزة التنفيذية بالبحر الأحمر، بوقف عملية قتل الكلاب حيث أنها عملية غير آدمية.





جاء ذلك فى الوقت الذى زادت فيه شكاوى المواطنين بمدينة الغردقة من تزايد ظهور الكلاب الضالة بمختلف مناطق مدينة الغردقة، وأصبحت تهاجم المواطنين خاصة الأطفال والسيدات وكبار السن، تواجد الكلاب لم يقتصر فقط على الشوارع الجانبية بل ظهرت بالشوارع والميادين الرئيسية خاصة فى ميدان الدهار وشارع النصر.





وأكد حسين الشرنوبي أحد المهتمين بالحيوانات الاليفه بالغردقه ان هناك إحدى جمعيات الحيوان والمبرم بينها وبين محافظة البحر الأحمر بروتكول للتعاون لتعقيم الكلاب الضالة وذلك بدل من تصميمها وقد توقفت تلك الجمعية عن العمل، بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث تواجه أزمة حادة فى تمويل متطلبات الرعاية، بعد انخفاض معدلات الحركة السياحية القادمة من أوروبا، وعدم القدرة على سداد أجور العمالة وتقديم الطعوم وإجراء عمليات الإخصاء والتعقيم، التى كانت تتم مجانًا.





على الجانب الآخر نفت مصادر بمديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الأحمر، ، علاقتها بحملة القضاء على كلاب الشوارع عن طريق السم، فى منطقة الاحياء شمال مدينة الغردقة.





وقالت المصادر إن مديرية الصحة متوقفة منذ فترة عن قتل الكلاب ويتم التعامل معه عن طريق جمعها من الشوارع وتسليمها لجمعيات الرفق بالحيوان لإجراء عمليات إخصاء وتعقيم لها.





أضاف "المصادر" هناك لجنة بصفة دورية يومي الإثنين والأربعاء لإصطياد الكلاب، مشيرا أنها تصرفات فردية من الأهالى التى تسبب لها كلاب الشوارع مضايقات، مؤكدًا أن اهتمام المديرية منصب فى الوقت الحالى لتحقيق أعلى انضباط للأسواق قبل شهر رمضان المبارك.





كان عدد من الاجانب المقيمين فى مدينة الغردقة وتحديدًا فى منطقة الأحياء، أبدوا غضبهم عبر موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" من عملية قتل جماعى لكلاب الشوارع عن طريق السم.



