مطار الغردقة يستقبل اولى رحلات شركة Luxair القادمة من لوكسمبورج

استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم أولى رحلات شركة luxair القادمة من مدينة لوكسمبورج وعلى متنها ١٣٨ سائحا حيث من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلة أسبوعيا إلى مطار الغردقة.





وتم فحص شهادة تحليل pcr التي يحملها ركاب الرحلة وإجراء الكشف الطبى والتحاليل الفورية على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr وتم إنهاء إجراءات الوصول و تقديم كافة التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية في ظل جائحة كورونا.



