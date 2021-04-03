ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطار الغردقة يستقبل اولى رحلات شركة Luxair القادمة من لوكسمبورج

السبت 03/أبريل/2021 - 12:10 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم أولى رحلات شركة luxair  القادمة من  مدينة لوكسمبورج  وعلى متنها ١٣٨ سائحا حيث من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلة أسبوعيا إلى مطار الغردقة.

وتم فحص شهادة تحليل pcr  التي يحملها ركاب الرحلة وإجراء الكشف الطبى والتحاليل الفورية  على الركاب الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل pcr  وتم إنهاء إجراءات الوصول و تقديم كافة التسهيلات اللازمة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية في ظل جائحة كورونا. 

واستقبل فريق العلاقات العامة بالمطار الركاب بالورود و الترحاب مع الإلتزام بإجراءات الوقاية و التباعد الإجتماعي حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تطرح سبورتاج بلاك اديشن 2021 بتحديثات مبهرة.. صور

خبير ملكي يرد على إدعاءات ميجان ماركل بتقييد العائلة المالكة البريطانية لحريتها

طريقة عمل الشكلمة خطوة بخطوة