بالمستندات.. ننشر نتيجة اصوات الناخبين في التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن نتيجة الانتخابات لمقاعد عضوية المجلس.





وفاز تحت السن كل من: أيمن عبدالمجيد وحصل على 1864 صوتا، ودعاء النجار وحصلت على 1178 صوتا، ومحمد سعد عبدالحفيظ وحصل على 1045 صوتا.





بينما فاز فوق السن كل من: محمد خراجة وحصل على 1338 صوتا، وإبراهيم أبوكيلة وحصل على 1277 صوتا، وحسين الزناتي وحصل على 1201 صوت.





وكان قد أعلن خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، عن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 2432 زميلا بالقاهرة والإسكندرية.