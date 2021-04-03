عجلات حربية وموسيقى عسكرية.. إبهار بميدان التحرير في نقل المومياوات..شاهد

بدأت فعاليات موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، وبدأت الموسيقى العسكرية في عزف مقطوعات موسيقية في غاية الروعة.





وتقدمت العجلات الحربية الموكب في لفتة لتاريخ مصر والحضارة المصرية القديمة.





افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل المتحف القومي للحضارة، قبل وصول المومياوات الملكية إلى المتحف من المتحف المصري بالتحرير .





ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر متحف الحضارة بالفسطاط لاستقبال موكب المومياوات الملكية.



