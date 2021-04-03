أحمد السقا وكريم عبد العزيز..فنانو مصر يشاركون في موكب نقل المومياوات الملكية

شاركت مجموعة من الفنانين مثل أحمد السقا وكريم عبد العزيز، في موكب نقل المومياوات الملكية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.





قال الفنان كريم عبد العزيز، إنه لآلاف السنين و المواطنين لا يعلم ما قام به الفراعنة وما تم فى بناء الحضارة، و وازاي بأدوات مبدأيه تم حفر المتاحف.





ولفت إلى أن الجميع كان يبحث عن حل سر الفراعة، ولكن من 200 سنة تمكن عالم فرنسي من حل اللغز.





كما قال أحمد السقا لو نظرنا لكل من حولنا وما قام به الفراعنة نعلم أنه فى الأصل فكرة.





كما قال الفنان أحمد حلمي، إن الدولة المصرية ولادة بالمواهب والإبداع.





وأضاف "حلمي"، خلال احتفالية الرحلة الذهبية لنقل المومياوات الملكية،:"مصر ولادة للموهبة والإبداع"، موضحا: "من أشهر الاكتشافات المصرية التي أبهرت العالم هي مقبرة الفرعون توت عنخ آمون".





وأشار: "مومياء الملك توت عنخ آمون ما زالت محنطة، وقناعة الذهبي مازال يحتفظ ببريقه حتى الآن.. ومحتويات مقبرته اتعملها جناح ضخم وستعرض لأول مرة في المتحف المصري الكبير"، مؤكدا: "المتحف المصري الكبير أكبر مشروع ثقافي وحضاري في القرن الـ21".





وينطلق، موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».





وتتجه أنظار العالم اليوم السبت 3 إبريل إلى القاهرة لمتابعة أحداث موكب نقل المومياوات، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.