الأنبا إرميا يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف القومي للحضارة

قدم نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس

المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، التهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب

المصري، بمناسبة افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وقال نيافة الأنبا إرميا - في تصريح له -: تابعت

بكل فخر واعتزاز كمصري افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وموكب نقل الملوك

والملكات المصريين من المتحف المصري بالتحرير إلى الفسطاط.

وأضاف: مصر بلد قديم قدم التاريخ، بلد

استطاع أن يرسم الخطوات الأولى للعالم في طريق الحضارات، فهنا على ضفتي النيل الخالد

نهر النيل تكون أول مجتمع عظيم مؤلف من عدة ملايين يحكمهم ملك واحد وفي أيديهم كل الأسس

اللازمة للحضارة .

وأشار إلى أنه في القرون التي تقع ما بين ٥٠٠٠ ل

٣٥٠٠ سنة قبل الميلاد قامت أول دولة متحضرة كبيرة، واليوم يستكمل الشعب المصري الأصيل

بقيادة زعيمه ورئيسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة الأجداد، فمصر أرض الحكمة وبلد

الجمال فهي كجنة الرب. حفظ الله مصر وشعبها وقادتها من كل شر ومن كل سوء."

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس

الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بافتتاح متحف الحضارة

المصرية، وموكب المومياوات الملكية.

وقال رئيس الإنجيلية في رسالة له: "نشعر بفخر

و اعتزاز عظيم لهذا الحدث الاستثنائي المهيب،

الذي يعكس بهاء حضارتنا المصرية العريقة".

وأضاف: "اليوم يشهد العالم أجمع على قدرة أبنائنا

في بناء دولة عصرية حديثة، على خطى عظمة أجدادنا المصريين".