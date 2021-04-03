السياحة والآثار تكشف سر أناشيد احتفالية نقل المومياوات.. فيديو

علقت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، على الاحتفالية الملكية لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.





وقالت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الأناشيد التي كانت تردد في الاحتفالية جاءت كتابات من معبد إيزيس وبعض الأوراق من الأهرامات وكانت تردد باللغة الهيروغليفية، وتم مراجعتها من متخصصين في اللغة".





وأضاف: "جميع المعنيين بكل صغيرة وكبيرة في الاحتفال كانوا من المصريين الذين سهروا أيام وليال من أجل أن يخرج الحدث بهذا الشكل الرائع"، متابعه: "تم تصميم العربات بطريقة علمية لتجنب الصدمات خلال السير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط".





ووصل موكب المومياوات الملكية إلى المتحف القومى للحضارة، ليعلن عن مغادرة 22 مومياء تعود إلى عصور الأسر الـ«17 و18 و19 و20» المتحف المصرى بميدان التحرير، وبينها مومياوات الملوك «رمسيس الثانى وسقنن رع وتحتمس الثالث وسيتى الأول وحتشبسوت، وميرت آمون».





واتجهت أنظار العالم اليوم السبت 3 إبريل إلى القاهرة لمتابعة أحداث موكب نقل المومياوات، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط.











