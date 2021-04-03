قلت لازم أكسر الدنيا.. رضوى البحيري تكشف كواليس مشاركتها أوركسترا حفل موكب المومياوات |خاص

خطفت عازفة التمباني رضوى البحيري قلوب المصريين وباتت حديث رواد السوشيال ميديا بعد الظهور المميز لها خلال حفل افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بمدينة الفسطاط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من ضيوف مصر والذي تزامن مع نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.





وقالت "البحيري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المشاركة في حفل افتتاح متحف الحضارة ونقل المومياوات الملكية يدعو للفخر والاعتزاز وأن الحدث كان مهيبا، ولابد من الظهور فيه على أكمل وجه، معقبة: "كنت في حالة رعب شديدة لدى صعودي إلى المسرح وبداخلي حالة من التحدي لعمل شيء كبير من أجل مصر، هنعمل حاجة تكسر الدنيا".





وأضافت: إنها علمت بموضوع المشاركة في الحفل منذ شهر أكتوبر الماضي، ولكن بداية البروفات الخاصة به كانت في شهر ديسمبر "كان هناك توقفات تحدث بين الحين والآخر بسبب كورونا"، متابعة "عملنا بروفات كتير جدا وكان لازم سيكشن الإيقاعات بالذات يعمل بروفات كتير لأن الشغل معتمد عليهم أكتر ناس".





وتابعت: "بقية البنات كانوا مكسرين الدنيا الحمد لله و2 من الشباب والتوزيعات كانت سنير وفيبر فون وتون وأغلب الات الايقاع كانت شغالة"، مشيرة إلى أن غالبية فرقة الأوركسترا الفيلهارمونية المتحدة لـ المايسترو نادر عباسي عازفين بأوركسترات بالأوبرا وبـ الأوركسترا السيفوني، وأن ما تم تقديمه بالحفل يعزفونه طوال الوقت.





وأكدت: أن ما تم تقديمه من موسيقى خلال الحفل كتب بشكل كلاسيكي رائع من قبل المؤلف الموسيقي هشام نزيه، وأن المايسترو نادر عباسي يجيد التعامل مع المناسبات الكبيرة، مؤكدة أنها شعرت بالشرف بالمشاركة في حفل يحضره الرئيس، داعية الجميع للفخر بخروج هذا الحدث الكبير بهذا الشكل.



