قالتلي "احترمتوا المكان والتوابيت".. وزير السياحة: مديرة اليونسكو انبهرت بحفل نقل المومياوات.. فيديو

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن ردود الأفعال التي تلقاها عقب حفل نقل المومياوات الملكية اليوم، متابعًا: "مديرة اليونسكو قالتلي معنديش كلام أقوله، ولم أتوقع هذا الانبهار ، احترمتوا المكان والتوابيت".





وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم أختيار ألوان الحفل لتحمل دلالات كثيرة، اللون الكحلي والذهبي سيطرا على ديكورات واشكال حفل اليوم، كما أن الشمس في اللوجو توحي بالانبعاث من جديد ، والجعران مرتبط بالمومياوات، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بعربات على شكل مركب؛ لنقل المومياوات.



