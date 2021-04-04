وفقا للمقاييس العالمية .. مدينتي تحتضن الماراثون الدولي الأول للشباب في مصر 28 مايو المقبل.. فيديو

وقع المهندس عمر طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة «طلعت مصطفى»، و أيمن حقي الرئيس التنفيذي لشركة «ذا تري فاكتوري» بروتوكول لإقامة ماراثون دولي للشباب يوم 28 مايو المقبل، وفقا للمقاييس العالمية داخل مدينة «مدينتي».





وقال المهندس عمر طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة «طلعت مصطفى»، إنهم حريصون على تشجيع الشباب والإهتمام بالرياضة بشكل عام، وهذه تعتبر فرصة لعمل حدث عالمي لأول مرة للشباب في مصر.





وأضاف الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطغى»، أنه لأول مرة في القاهرة داخل مدينة يتم إقامة ماراثون بالمعايير الدولية والعالمية، موضحا أن أشهر الشركات العالمية ستشارك في الحدث العالمي.





وأوضح أن يربط هذه المباني 4 ترام جهزوا خصيصا للمول المفتوح، يسيرون على مسار 3 كم، وبداخلة مساحات خضراء وبحيرات ومطاعم، ومن الأسباب الرئيسة تم اختيار هذا المركز لأنه يستوعب حجم السباق العالمي.





وبدوره أكد أيمن حقي، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا تري فاكتوري»أنهم متخصصين في مجال تنظيم السباقات منذ سنوات، موضحا أن هناك تعاون مجموعة «طلعت مصطفى» لتنظيم ماراثون عالمي في «مديني» لتميزها بالامكانيات القوية تسمح بتنظيم الماراثون بالشكل الدولي الذي يليق بمصر ورؤية التنظيم الذي يصل بنا إلى العالمية.





وأشار «حقي» إلى أن كافة الخدمات متوفرة لكل المشاركين في المسابقة في الماراثون العالمي، والجميع متحمس للمسابقة، لافتا إلى أن السباق مقسم لـ ثلاثة مسافات 5 كم، و10 كم، و21 كم، والمشاركة مفتوحة لكل الأعمار وكل المستويات.