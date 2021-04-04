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منوعات

مسلة فرعونية من ورق .. شاب مصري يحتفل بموكب المومياوات الملكية على طريقته

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:11 ص
أحمد عبد الشافي
أحمد عبد الشافي
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يارا زكريا
بطريقة مميزة وغريبة احتفل شاب مصري يدعي أحمد عبد الشافي بموكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط على طريقته الخاصة بعد ابهار العالم أجمع وسط حضور دولي كبير واهتمام واسع من وسائل الإعلام الأجنبية والتي تقدر بـ ٤٠٠ قناة ووكالات أنباء عالمية، بالإضافة إلي إتاحة خاصية البث المباشر عبر صفحات السوشيال ميديا.

صنع أحمد عبد الشافي، خريج فني صناعي، وعامل في مجال الملابس مسلة من ورق الفلوسكاب، فبرغم أنه خريج مؤهل متوسط إلا أنه يبدع في التصميم الهندسي برسم الشكل الذي يريده على ورق ثم تنفيذه بهذا النوع الرقيق جدًا عن طريق عمل مكعبات منه ثم تلوينها أخيرًا لتخرج بشكل يبهرك من الوهلة الأولى عندما تراها على الطبيعة.

يوضح «أحمد» لموقع «صدى البلد» أنه صنع المسلة الورقية احتفاء بهذا الموكب الملكي المهيب من ورق الفلوسكاب بطول يبلغ 150 سم، و عرض 15 سم، وباستخدام 300 رقة فلوسكاب وانتهى منها في مدة قدرت بساعة ونصف، مشيرًا إلى أنها ليست المسلة الأولى التي يصنعها فقد سبقها مسلة أخرى من نفس ورق الفلوسكاب المخصص للكتابة بارتفاع مترين وشارك بها في معرض محلي حضره عدد كبير من الفنانين التشكيلين المصريين والعرب.

قال أحمد الذي عاش عمره في منطقة سقارة الأثرية بالهرم، إنه تأثر كثيرًا بنشأته وسط معالم سياحية وفرعونية خاصة من رؤيته المستمرة لهرم زوسر المدرج وهرم الملك خوفو، ومؤكدًا أنها يحرص دائمًا على إظهار نوع هذا الفن المميز من خلال أعمال لأعظم حضارة على وجه الأرض من خلال المسلات التي يحلم بتحقيق أرقام قياسية في ارتفاعها، فحمله أن يعرض في افتتاح المتحف المصري الكبير مسلة بارتفاع 7 متر، وعرض 30 سم، وباستخدام 7000 ورقة فلوسكاب.
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