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أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي ينقل رسالة من الملك سلمان إلى العاهل الأردني

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:37 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، وقوف المملكة العربية السعوية إلى جانب المملكة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد بن فرحان "حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم اللامحدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة".

وأضاف أن دعم الرياض ومساندتها للمملكة الأردنية "دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية".

ونوه بن فرحان إلى قيادة الملك عبد الله الثاني الحكيمة للمسيرة  الاقتصادية والنهضة التنموية الشاملة في الأردن الشقيق وبما يعود بالخير والرفاه للشعب الأردني الشقيق.

وأضاف أن "استقرار الاردن وازدهاره هو أساس لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها".
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