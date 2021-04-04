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أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 4- 4 -2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:44 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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شيرين عادل
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد 4- 4-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم
وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 18.51 جنيه للبيع و18.32 جنيه للشراء.

 سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 21.75 جنيه للبيع و21.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى 4.19 جنيه للبيع و4.15 للشراء.

سعر الدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتى 52.05 جنيه للبيع و48.91 جنيه للشراء.
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