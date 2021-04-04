وزير النقل: وصول أول قطار إسباني إلى مصر ضمن الصفقة الجديدة في يوليو المقبل

واصل وزير النقل المهندس كامل الوزير،جولاته التفقدية لمتابعة خطة التطوير والإجراءات الخاصة بالعمرات والصيانة وزيادة عوامل السلامة والأمان حيث تفقد ، ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، لمتابعة أعمال مشروع تجديد وتطوير وتحسين 925 عربة درجة ثالثة (إعادة تحسين 450 عربة، تأهيل 212 عربة، تحسين 263 عربة) والمتضمنة إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب والشبابيك واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الانارة، وتجديد الارضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد.





وتأتي الجولة ضمن متابعة خطة تجديد وتطوير وتحسين 1223 عربة بنهاية عام 2021 ( 1023 عربة بورش السكة، و200 عربة يتم تأهيلها بمصنع سيماف)، مشيرا الى أن الخطة تشمل إلى جانب تطوير الأسطول الحالي توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وصل منها حتى الآن 295عربة وعدد 6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية العالمية،ومن المنتظر وصول أول قطار في يوليو المقبل.





وتفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة وشاهد مراحل تطوير العربات وكذلك العمرات المختلفة ووجه بضرورة الإهتمام بضبط الجودة وان تكون كافة الأعمال على اعلى مستوى لإحداث نقلة نوعية في مستوي وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية،مشيرًا الى اهتمام القيادة السياسية ومتابعتها الدورية والمستمرة لعملية التطوير الشاملة التي تشهدها السكة الحديد وفي لقائه مع العاملين بالورشة.





وشدد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز كافة الاعمال وان يؤدي كل فرد واجباته وأن يعمل الجميع على أن تكون هيئة السكك الحديدية في مقدمة الهيئات وأن يتم تقديم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب وأنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في العمل.



